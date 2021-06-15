Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 00:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir günde 842 bin 494 doz aşı yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programına ilişkin, "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık" dedi.
Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşılama programına yeni meslek ve yaş grupları dahil ediliyor.
Aşılama programına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık" açıklamasını yaptı.
14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842.494— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021
Hedeflediğimizden 92.494 doz daha fazla aşı yaptık.
Bakan Koca, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 750 bin kişinin COVID-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıklamıştı.
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