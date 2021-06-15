Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşılama programına yeni meslek ve yaş grupları dahil ediliyor.

Aşılama programına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık" açıklamasını yaptı.

14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842.494

Hedeflediğimizden 92.494 doz daha fazla aşı yaptık. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021

Bakan Koca, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 750 bin kişinin COVID-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıklamıştı.