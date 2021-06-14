İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, resmi twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmenin fotoğrafını paylaştı.

Sanchez, "En kısa zamanda, iş forumu eşliğinde bir İspanya-Türkiye zirvesi yapmak için ortak bir arzuyu paylaşıyoruz. Bugünkü toplantıda bölgedeki durumu ve mülteci akınını da konuştuk" dedi.

İspanya Dışişleri Bakanlığı da bu görüşmeyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, NATO misyonu kapsamında Adana'da konuşlandırılan İspanya'ya ait Patriot füze savunma sisteminden ve Türkiye-AB ilişkilerinde "İspanya'nın yapıcı pozisyonundan" dolayı Sanchez'e teşekkür ettiğini ifade etti.

Suriye, Afganistan ve mülteci akını konuları ele alındı

Görüşmede, Suriye, Afganistan ve mülteci akını konularının da ele alındığı, Sanchez'in mülteci akınına karşı Türkiye'nin "büyük çabasını tanıdığı" kaydedildi.

Söz konusu görüşmeye Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya'dan da Başbakan Sanchez ile birlikte Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya katıldı.

İspanya ile Türkiye arasında 7'incisi düzenlenecek hükümetler arası ikili zirvenin kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması öngörülüyor.