Türkiye'de başarılı şekilde yürütülen aşı çalışmalarına, BioNTech aşısının da dahil oldu. Bu kapsamda BioNTech aşısı vatandaşlara uygulanmaya başlandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı. Almanya'dan getirilen aşının saklama ve uygulama koşullarına dair detaylar @trthaber'de.https://t.co/36QMbey6cE pic.twitter.com/zNGod15mom — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 2, 2021

Türkiye'ye getirilen ve Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirilen 2,8 milyon doz BioNTech aşısı, tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede saklanıyor.

Sevk edilen aşı sayısı nisanda 4,5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının Türkiye'ye getirilme çalışmaları da devam edecek.

Aşı tercih edilebilecek

Vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu alınırken Sinovac veya BionTech aşısını tercih edebilecek.

"Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var "

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısının ardından, aşı tedarik sürecini toplumun yakından izlediğini söyledi.

Koca, "Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var. Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda, yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır"

Koca, 2 milyon 800 bin doz Biontech aşısının ellerinde olduğunu anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak. Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır. Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz."

Uğur Şahin: Aşı mevcut varyantlara karşı etkili

BioNTech'in kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin de yaptığı açıklamada, aşının denemelerinde elde edilen verilerin aşının mevcut tüm varyantlara karşı etkili şekilde koruma sağladığını, bu durumun da sürü bağışıklığı ve dünyada salgının bitirilmesi noktasında kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.