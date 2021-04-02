Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 09:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Emniyet yapılanması içerisinde yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 32 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, haklarında üst düzey örgüt mensubu olduklarına dair delil elde edilen FETÖ'nün emniyet yapılanmasına üye şüpheliler hakkında Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda, aralarında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenen emniyet müdürleri ve komiserlerin de bulunduğu, meslekten ihraç edilen 32 zanlı hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
Etiketler: FETÖ Son Dakika
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