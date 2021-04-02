Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, haklarında üst düzey örgüt mensubu olduklarına dair delil elde edilen FETÖ'nün emniyet yapılanmasına üye şüpheliler hakkında Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, aralarında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenen emniyet müdürleri ve komiserlerin de bulunduğu, meslekten ihraç edilen 32 zanlı hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.