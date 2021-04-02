Oktay'ı, Niamey Diori Hamani Uluslararası Havaalanı'nda Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile beraberindeki heyet karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada Başbakan Rafini ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Oktay, Mahatma Gandhi Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenecek yemin törenin ardından ikili temaslarda bulunacak.

Ülkede, 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini, iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Bazoum kazanmıştı.

