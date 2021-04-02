Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 01:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın'ın tutuklanmalarına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan ve İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Karadağ ile Aydın'ın sorgu işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerin, sevk edildikleri mahkemece tutuklanmalarına karar verildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele DHKPC/C
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