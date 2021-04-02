Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 08:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına karşı yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da olduğu 34 kişi için gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce ihraç edilmiş 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 3'ü görevde 12 astsubay, 7'si görevde 9 uzman çavuş ve daha önce ilişiği kesilmiş 6 askeri öğrenci, askeri öğrencilerden sorumlu 2 gizli sorumlu olmak üzere toplamda 34 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar devam ediyor.
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