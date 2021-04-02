Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce ihraç edilmiş 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 3'ü görevde 12 astsubay, 7'si görevde 9 uzman çavuş ve daha önce ilişiği kesilmiş 6 askeri öğrenci, askeri öğrencilerden sorumlu 2 gizli sorumlu olmak üzere toplamda 34 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar devam ediyor.