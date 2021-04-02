Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut kartallarının, Suriye üzerinden Türkiye'ye bir terörist geçişini daha başarılı bir şekilde önlediği belirtildi.

Bu kapsamda, yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan ve Şanlıurfa’daki hudut personelinin dikkati sayesinde yakalanan 2 kişiden birinin DEAŞ’lı terörist olduğu belirlendi.