Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 09:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan ve Şanlıurfa'daki hudut personelinin dikkati sayesinde yakalanan 2 kişiden birinin DEAŞ'lı terörist olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut kartallarının, Suriye üzerinden Türkiye'ye bir terörist geçişini daha başarılı bir şekilde önlediği belirtildi.
Bu kapsamda, yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan ve Şanlıurfa’daki hudut personelinin dikkati sayesinde yakalanan 2 kişiden birinin DEAŞ’lı terörist olduğu belirlendi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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