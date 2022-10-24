Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım,

İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve güvenlik görevlisi Oğuzhan Demirci'nin tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Yaralıların durumu iyiye gidiyor.

Hastaneye ziyaretler de devam ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Yıldırım'a ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hastaneye giderek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yaralıları ziyaret etti.

[Fotoğraf: İHA]

Bakanlar Nurettin Nebati ve Vahit Kirişci Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde,

Bartın maden kazasında yaralanan 6 işçi ve ailelerini de ziyaret etti.

[Fotoğraf: İHA]

"Bir müddet daha tedavi sürecek, hafif yürüyüş yapıyor"

Yıldırım'ı ziyaret edenler arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de vardı.

Çelik, Yıldırım, Ayrım ile Demirci'nin durumlarının şimdi çok daha iyi olduğunu söyledi.

Azerbaycan'da ilk müdahalelerinin yapıldığını, burada da doktorların titiz bir şekilde ilgilendiğini dile getiren Çelik, "Şu anda gördüğüm kadarıyla daha iyi durumdalar. İnşallah bir müddet daha burada tedavileri sürecek. Atlattığımız kazaya göre, Allah'a şükür ki herkesin durumu çok iyi. Çünkü o ciddi bir kazaydı. Arabalar takla attı, daha sonra kayalara çarptı. Ciddi bir kazaydı. Öyle bir kazadan sonra bu halde bulunduğumuz için çok şükrediyoruz" diye konuştu.

Binali Yıldırım'ın şu anda hafif yürüyüş yapabildiğini anlatan Çelik, yakın bir zaman içerisinde daha iyi bir duruma geleceklerini belirterek, acil şifalar diledi.

[Fotoğraf: AA]

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Binali Yıldırım'a ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren mevkidaşı Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yıldırım ve beraberindekilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi alarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Kurtulmuş, ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı.