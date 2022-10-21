Bakü'den hareket eden, Yıldırım'ın yanı sıra kaza yapan araçta bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'nin de yer aldığı uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Binali Yıldırım'ı Genel Havacılık Terminali'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski bakanlardan Ahmet Arslan çiçeklerle karşıladı.

[Fotoğraf: AA]

Yıldırım, Ayrım ve Demirci, bekletilen ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

Aliyev'den Yıldırım'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan'a giden Yıldırım ve Ayrım'ın bulunduğu araç, dün Cebrayıl'dan Zengilan'a giderken kaza yapmıştı.

Yıldırım ve Ayrım, helikopterle Bakü'ye götürülerek tedavi altına alınmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yıldırım'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Hayati tehlike arz eden bir durum yok"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yıldırım, Ayrım ve Demirci'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yıldırım, Ayrım ve Demirci'nin İstanbul'da hastanelere sevk edildiğini belirten Çelik şunları söyledi:

"İnşallah belli bir tedavi sürecinin ardından normal hayatlarına dönmüş olacaklar. Tabi bu süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in bütün detaylarla yakından ilgilendiler. Oradaki süreci sorunsuz bir şekilde atlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu süreçle ilgili bilgilendirdik. Cumhurbaşkanımız da bu akşam hastane ziyareti yapacaklar. Bu çerçevede şimdilik herhangi bir sorun yok, hayati tehlike arz eden bir durum yok. Herkese bir kere daha geçmiş olsun. Arayan, soran, geçmiş olsun dileğini ileten bütün arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlere de yakın dilekleriniz için çok teşekkür ediyoruz."