İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, başta terör suçları olmak üzere aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamada, 15 bin 484 Emniyet, 16 bin 920 Jandarma ve 760 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 33 bin 164 personel ve 134 dedektör köpeği kullanıldı ve 6 bin 184 noktada denetim yapıldı.

Uygulamada, 4'ü terör suçu olmak üzere 706 aranan şahıs yakalandı, 37 şahıs gözaltına alındı. Kayıp olarak aranan 18 yaş üstü 9, 18 yaş altı 5 olmak üzere toplam 14 kayıp şahıs bulundu. 136 şahsa idari ve 128 şahsa adli olmak üzere toplam 264 şahsa işlem yapıldı, şahıslara toplam 49 bin 590 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında 136 bin 785 araç kontrol edilirken, 18 aranan araç yakalandı, 567 araç trafikten men edildi, 2 bin 821 araca 2 milyon 735 bin 831 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, 9 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 110 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 2 adet kesici/delici alet, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ile Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 3 bin 850 paket kaçak sigara ve 564 litre kaçak içki ele geçirildi.