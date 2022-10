2023 seçimlerine giderken AK Parti'de geçmişten bugüne siyaset yapan isimler

belirli aralıklarla bir araya gelecek. 'Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımız' konseptiyle şehir buluşmaları yapılacak. Toplantılarda AK Parti'nin bir dava partisi olduğu vurgulanacak.

AK Parti'de görev alan her isim toplantılara çağrılacak

Buluşmalarda her kademeden AK Partili isimler yer alacak. Şu anda parti için çalışıyor olma şartı aranmayacak. Daha önce kısa bir dönem için bile olsa, AK Parti'de görev alan her isim toplantılara çağrılacak. Kırgın ve küskün olduğunu ifade eden isimler olursa sorunları dinlenecek, çözüm önerileri not edilecek.

Tavsiyeler dinlenecek

Vefa buluşmalarında AK Parti'nin 2023 seçimleri için planladığı çalışmalar konuşulacak, tavsiyeler dinlenecek. İllerde yapılacak toplantılarda ayrıca kentlerin sorunları da ele alınacak.

30 büyükşehirde yapılacak

Vefa buluşmalarının öncelikle 30 büyükşehirde yapılması, ardından kalan iller için çalışma takvimi hazırlanması planlanıyor. Hazırlanacak rapor ise Seçim çalışmalarında yol gösterici olacak.