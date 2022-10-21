Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 14:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"Kimyasal silah iftirası"na sert tepki: Hesabını yargı önünde verecekler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "kimyasal silah iftirası"na tepki göstererek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Hukuki süreç başladı. Bunu yapanlar, hesabını yargı önünde verecekler" dedi.
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Etiketler: Hulusi Akar Türk Silahlı Kuvvetleri
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