Proje tamamlandığında Avrupa'daki en büyük tesis olacak Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılması çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında, Silivri açıklarında bulunan yer altı depolarının üstündeki "Anadolu" ve "Aras" sondaj kuleleri ile iki ayrı platformda yer alan toplam 18 kuyunun sondajı yapıldı. Proje sonunda faaliyete geçecek 18 depolama kuyusundan 14'ünün gaz akış testi başarıyla tamamlandı.

Bu yıl sona ermesi planlanan projede, 3,2 milyar metreküp depo kapasitesinin 4,6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin de 75 milyon metreküpe çıkması öngörülüyor.

"Geçen ay itibarıyla DP 1 Platformu'nda sondaj işleri tamamlandı"

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi Proje Müdür Yardımcısı Gültekin Çapkan, mühendislik çalışmalarıyla beraber yaklaşık 3 sene önce başlayan projede, 18 ay önce çelik yapıların temel sisteminin oturtulduğunu, geçen kış ise platform tesis kısımların montajının tamamladığını anlattı.

Sefine ve Çimtaş tersanelerinde montajına başlanan yapısal çeliklerin 19 Ağustos 2021'de kısmi olarak tamamlandığını, sonrasında iki platformun deniz üzerinde özel ekipmanlarla montajının yapıldığını belirten Çapkan, daha sonra sondaj işlerine başladıklarını dile getirdi.

Çapkan, geçen ay itibarıyla DP 1 Platformu'nda sondaj işlerinin tamamlandığını ifade ederek, üretim sürecine geçilmesi için gereken mekanik ve borulama işleri ile ekipman montajlarının devam ettiğini kaydetti.

Bu bölgede 20 yıl önce yapılan, faaliyeti sonlandırılmış bir platform olduğunu kaydeden Çapkan, "Daha sonra yapılan zemin etütleri ve jeolojik araştırmalarla mühendislik çalışmaları başlatıldı. Buradaki doğal rezervuarın kapasite artış hesapları tamamlandığında tesisin kapasitesinin 4,6 milyar metreküpe çıkartılabileceği anlaşıldı. Her iki rezervuardan çıkan 28 inç borularla beraber, burada ilk prosesleri geçip karasal bağlantılarla Silivri Botaş İşletme Tesisi'ne bağlanacağız." ifadelerini kullandı.

"Silivri'deki rezerv alanının kapasite artırımı Türkiye açısından ciddi bir kazanım"

Silivri'deki rezerv alanının kapasite artırımının Türkiye açısından ciddi bir kazanım olacağını vurgulayan Çapkan, projeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Yaklaşık 20 yıl öncesinden keşfedilen bir rezervuarın üzerindeyiz. Doğal gaz halka arz edildikten sonra boşalan doğal rezerv alanı, depolama alanı olarak kullanılmakta olup, rezerv alanın tamamının daha verimli ve geniş kapasitede kullanılması adına dizayn edildiği bir projeden bahsediyoruz. Proje kapsamında deniz ve kara yapılarının yerli ve milli perspektifinden yola çıkarak, yüzde 85'lik kısmının inşaat ve mekanik imalatlarında Türkiye menşeili firmalar ve kaynaklar kullanılmıştır."

Çapkan, çalışmaların petrol, doğal gaz ve endüstriyel projelerde daha önce uzmanlık kazanan mühendis ve teknik elemanlar liderliğinde yürütüldüğünü anlatarak, bu projenin ayrıca ülkenin global enerji piyasasındaki konumu ve atılımları doğrultusunda ileriki dönemde pozisyon alabilecek personelin yetiştirilmesi ve eğitilmesi konusunda da çok büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

Gültekin Çapkan, 20 yıl içinde aylık 25 milyon metreküp kapasitesini 2,5 katına çıkarabilecek bir kapasite artırımından söz edildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu da 4,6 milyar metreküpe ulaşacak. İki farklı noktada platform olmasının sebebi, buradaki jeolojik yapıdan dolayı, tek bir noktadan ziyade alanın tam anlamıyla kullanılması adına maksimum alanın kullanıma açılması. Her bir platformda 9 kuyu olmak üzere toplam 18 kuyudan 14 kuyunun çalışmalarını bitirmiş durumdayız. Yıl sonu itibarıyla kuyuların tamamını bitirerek, her iki platform yüzde 100 faaliyete alınarak Faz 2 süreci de tamamlanacaktır. Projenin ilk bağlantısı, 7/24 çalışarak hedeflenen tarihlerde, kış öncesinde halka arz edilmek üzere tamamlanacaktır. DP 1 Platformunun prosesini tamamlayıp, kullanıma açmış olacağız. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi aktif olduğu için ayrıca DP 1 platformunda bulunan 9 kuyu ile kış sezonu öncesi kapasite artırılarak doğal gazın halka arzı konusunda katkıda bulunmuş olacağız. Diğer platformun da aralık ve ocak aylarında tamamlama sürecini kademeli olarak bitirmiş olacağız."

Çapkan, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'ndeki doğal gazdan, başta Türkiye, Marmara Bölgesi ve yakın coğrafyanın yararlanabileceğini sözlerine ekledi.