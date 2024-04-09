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Gündem
TRT Haber 09.04.2024 10:11

Bayram tatilinde 3 günün bilançosu: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen 1838 trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 912 kişi de yaralandı.

Bayram tatilinde 3 günün bilançosu: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatili boyunca hız denetimlerinin radar ile geceleri de sürdüğünü, 24 saat esasına göre kontrollerin devam edeceğini vurguladı.

Yerlikaya, bayram tatilinin 3'üncü gününde, 615 trafik kazası meydana geldiğini, 360 bin 495 aracın denetlendiğini, 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 830 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını aktardı.

Bayram tatilinin, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi'yi kapsayan ilk 3 gününde 1838 trafik kazasının meydana geldiğini kaydeden Yerlikaya, bu kazalarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 912 kişinin de yaralandığını belirtti.

"Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil"

Yerlikaya, "Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım." dedi.

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Ramazan Bayramı İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
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