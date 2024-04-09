Ticaret Bakanlığı'ndan "İsrail'e ihracat kısıtlaması" başlığıyla yayımlanan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde yürüttüğü, ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim merkezlerine yönelik tokyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 33 binin, yaralı sayısının da yüz binlerin üzerinde olduğu, Bunların büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nin yerle bir olduğunu, büyük bir yıkıma uğradığı ifade edilen açıklamada, "Gazze Şeridi’nde hayata tutunmaya çalışan Filistin halkı, çağımızda benzeri görülmemiş biçimde açlıkla ve her türlü yoklukla mücadele etmekte, en temel gıda maddelerine, tıbbi yardım ve malzemeye ulaşmaları İsrail tarafından engellenmektedir. Açlıktan ölümler artmakta, salgın hastalıklar yayılmaktadır." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Türkiye, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, önce kalıcı ateşkes ve diplomatik çözüm arayışlarının hâkim olması ve Gazze’nin yeniden imarı için, gerek taraflar nezdinde, gerekse uluslararası arenada ve İslam dünyası bünyesinde siyasi ve diplomatik çalışmaları en üst düzeyde yapmıştır.

Türkiye, İsrail’in saldırıları başladıktan sonra Gazze’ye ve Gazze halkının yardımına koşarak, başta gıda, sağlık, tıbbi yardım ve binlerce hasta tahliyesi olmak üzere, gemilerle ve uçaklarla on binlerce ton yardımları ulaştırmış ve bu alanda dünyada en önde gelen iki ülkeden biri konumunda olmuştur."

"Adalet Divanı'ın kararları hukuken bağlayıcı"

Ayrıca açıklamada, İsrail'in, uluslararası hukuku alenen çiğnemeye devam ettiği, uluslararası camianın sayısız siyasi ve hukuki, ateşkes ve kesintisiz insani yardım sağlama çağrılarını yok saydığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail bugüne kadar uluslararası hukukun ve düzenin temel yapıtaşları olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu, BM İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı’nın bu yönde almış oldukları hiçbir kararı maalesef uygulamamıştır.

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2728, 2720 ve 2712 sayılı kararları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun ES-10/21 ve ES-10/22 sayılı kararları, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin A/HRC55/L.30 sayılı kararı, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail aleyhinde soykırım sözleşmesini ihlal iddiasıyla açılan dava kapsamında aldığı 26 Ocak ve 28 Mart 2024 tarihli ihtiyati tedbir kararları, İsrail’e çok açık biçimde ateşkese varması, ve BM ile tam işbirliği içinde, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere ihtiyaç duydukları tıbbi malzeme ve sağlık hizmetleri dahil olmak üzere tüm temel insani yardımların kesintisiz şekilde sağlanmasına izin vermesi yükümlülüğü getirmiştir."

BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın söz konusu kararlarının hukuken bağlayıcı olduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin, tüm bu kararların uygulanmasının takipçisi olacağını defaatle açıkladığı vurgulandı.

"Askeri maçla kullanılabilecek herhangi bir ürünün satışına izin verilmemiştir"

Bu doğrultuda, Türkiye'nin 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren, ilk aşamada bazı ürün gruplarının İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze’de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi’ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Esasen, çok önceden bu yana, İsrail’e askeri amaçla kullanılabilecek herhangi bir ürün veya hizmetin satışına ülkemizce izin verilmemiştir ve verilmemektedir.

Gazze Şeridi’nde gelinen vahim aşama çerçevesinde, uluslararası camianın tüm üyelerine çağrımız, İsrail’in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymasını teminen, üzerine düşenleri yerine getirmeleridir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkı olarak, bugüne kadar olduğu gibi Filistin’in ve halkının yanında yer almaya ve desteklemeye devam edeceğiz."

Yasaklı Ürün Grupları:

Alüminyum Profiller

Alüminyum Teller

Boyalar

Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller

Beton Mikserleri

Çelik Borular ve Bağlantı Parçaları

Çelik Filmaşin

Çelik Kapılar ve Depolar

Çelik Köprü Akşamı

Çelik Kuleler

Çelik Profiller

Çimento

Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat İçin Bloklar ve Levhalar

Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri

Demir-Çelik Teller

Ekskatörler

Elektrik Kabloları

Elektrik Panoları

Fayanslar

Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri

Forkliftler

Granit

Halat ve Kablolar

Hırdavat Ürünleri

Hidrolik Yağlar

İnşaat Demirleri

İnşaat Makinaları

İnşaat Yalıtım Malzemeleri

İnşaatta Kullanılan Camlar

Kimyasal Bileşikler

Kireç

Klinker

Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar

Kükürt

Madeni Yağlar

Makaralı Zincirler

Mermer

Metal İşleme Makinaları

Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar

Mineral Gübreler

Motor Yağları

Paletler

Plastik Borular

Sandviç Paneller

Seramikler

Solvent Boyalar

Tel Çekme Makinaları

Testere Makinaları

Tuğlalar

Uçak Benzini ve Jet Yakıtı

Vernikler

Vinçler

Yapıştırıcılar ve Tutkallar

Yassı Çelik Ürünleri