Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/wd90FdIJvh
Açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceğini vurguladı.