Türkiye, Suriye'nin kuzeyini terörden arındırmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Amerikan Kongresi ise yaptırım kartını öne sürdü. Türkiye'ye yaptırım öngören yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Bazı Türk yetkililere yaptırım öngören tasarı, silah satışlarının askıya alınması ve bazı finansal yaptırımları da içeriyor.

Tasarı Senato'da kabul edilirse Amerikan Başkanı Donald Trump'ın önüne gidecek. Senato'da 66'dan fazla evet oyu alması durumunda ise Trump'ın onayına gerek kalmadan doğrudan yasalaşacak.

1915 olaylarına ilişkin asılsız iddialar yeniden gündemde

Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'yi hedef alan tek skandal adım bu değil. 1915 olaylarına ilişkin asılsız iddialar da yeninden gündemde. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat vekil Adam Schiff tarafından Nisan ayında sunulan sözde Ermeni Soykırımı iddialarına ilişkin tasarı, 405 "evet" oyuna karşılık 11 "hayır" oyuyla Temsilciler Meclisi'nden geçti. Karar tasarısının bağlayıcılığı bulunmasa da Türkiye'nin bu adıma tepkisi sert oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hiçbir bağlayıcılığı yok ama göz yumacak değiliz. Bunu külliyen reddettik, yok hükmünde olduğunu kendilerine bildirdik. ABD büyükelçisini bakanlığa çağırarak hem tepkimizi hem beklentilerimizi söyledik." dedi.

"Bizim tarihimizde utanç yoktur" diyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, "Bu milletin tarihinde leke yoktur. Soykırım lafı eden müstevliler, önce kendi tarihleriyle yüzleşsinler." ifadelerini kullandı.

"Kendileri çalıp kendileri oynarlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Temsilciler Meclisi'ndeki kararın zamanlamasına dikkat çekerek, "Bugüne kadar siyasetçilerin ferasetiyle engellenen Ermeni iddiaları, ülkemiz aleyhine oluşan hava nedeniyle Temsilciler Meclisi'nde geçti. Bu atılan adımın hiç bir kıymeti harbiyesi yok. Bunu tanımıyoruz. Kendileri çalıp kendileri oynarlar. Tarihleri soykırım, kölelik, sömürü lekeleriyle dolu bir ülkenin Türkiye'ye ne söz söyleme ne ders verme hakkı olamaz."

Türkiye'nin 1915 olaylarına ilişkin arşivlerini açtığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı adımı Ermeni tarafından da beklediklerini, bunun siyasilerin değil tarihçilerin işi olduğunu söyledi.

"Kendilerine göre suçlu aramanın gayreti içindeler"

Amerika'ya seslenen Erdoğan, "1970'li ve 1980'li yıllarda ASALA 21 farklı ülkede Türk büyükelçiliklerine yüzden fazla silahlı saldırı gerçekleştirdi. Bundan haberiniz var mı? 40'ın üzerinde diplomatımız şehit oldu. Şunu tekrar söylüyoruz. Bizim inancımızda soykırım yasaktır. Bir tehcir olayını soykırım olarak ifade edenler kendilerine göre suçlu aramanın gayreti içindeler." dedi.

ASALA'nın saldırılarında 77 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırlattığı ASALA terörü, 1975 yılında Lübnan'da kuruldu. Örgüt, Hınçak Partisi'ne yakın aşırı sol bir çizgiye sahipti. ASALA'nın düzenlediği suiklast ve bombalı eylemlerde, bugüne kadar 31'i diplomat ve aile mensubu, 58'i Türk vatandaşı olmak üzere 77 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Türk diplomatlar ASALA'nın saldırılarında şehit oldu

Örgütün adı ilk kez 20 Ocak 1975'te Dünya Kiliseler Konseyi'nin Beyrut bürosuna yaptığı bombalı saldırıyla adını duyurdu. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez 1975'te, Vatikan Büyükelçisi Taha Carım 1977'de, Sydney Başkonsolosu Şarık Aynak 1980'de, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan ve Boston Fahri Başkonsolosu Orhan Gündüz 1982'de ve Belgrad Büyükelçisi Galip Balkar 1983'te ASALA'nın terör eylemlerinde şehit oldu.

Batı dünyası Paris'teki saldırıya kadar sessizdi

ASALA'nın Türk diplomatları hedef alan eylemleri boyunca Batı dünyası sessizdi. Ta ki 1983 yılında Paris'teki Orly Havalimanı'nda bombalı bir eylem düzenleyene kadar. 15 Temmuz günü, Türk Hava Yolları bürosu önünde patlayan bir bomba sonucu, dördü Fransız, ikisi Türk, biri Amerikalı ve biri İsveçli olmak üzere sekiz kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi yaralandı.

ASALA elebaşı Atina'da öldürüldü

Bu saldırıda kendi vatandaşlarını da kaybeden Batılı ülkelerin, ASALA'ya sırtını dönmesiyle örgüt kısa süre içinde etkinliğini yitirdi.

ASALA elebaşı Agop Agopyan ise 1988'de Atina'da öldürüldü.

ASALA mensupları çeşitli faaliyetlerle yüceltiliyor

Erivan yönetimi ve Ermeni diasporası, ASALA mensuplarını yüceltmek için çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Ermenistan'ın başkentindeki askeri mezarlıkta ASALA mensupları anısına dikilmiş büyük bir anıt mevcut.

1993'te Karabağ'daki çatışmalarda ölen ve Ermeni makamlarınca milli kahraman ilan edilen ASALA militanı Monte Melkonyan isimli teröristin ölüm yıl dönümlerinde de anma törenleri düzenleniyor.

ASALA teröristlerini sözde "kahraman" olarak yansıtan bazı kitaplar Ermenistan resmi makamlarının desteğiyle yayımlanıyor.

Kaynak: TRT Haber