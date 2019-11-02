İnsanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

Güvenlik güçleri, geçen ay başta İstanbul, Ankara, Konya, Samsun, Adana, Kilis, Trabzon Malatya, Osmaniye, Kayseri, Adıyaman ve Hatay olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

410 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet, jandarma ve hudut birliklerinin ekim ayında yürüttüğü çalışmalarda örgütün sözde üst düzey sorumluları olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 410 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklandı.

Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

DEAŞ'a yönelik ekimdeki bazı operasyonlar

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ ile iltisaklı oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da DEAŞ ile elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin, Yozgat, İstanbul, Osmaniye, Kocaeli, Kayseri, Kilis, Samsun, Tekirdağ, Adana, Siirt, Adıyaman ve Hatay'da DEAŞ'a yönelik operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 79 şüpheli gözaltına alındı.

13-14-15 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

Kilis'te DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu İngiltere vatandaşı şüpheli tutuklandı.

Örgüt adına petrol satışını yönettiği öne sürüldü

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Suriye uyruklu iki şüpheli sınır dışı edildi. Sınır dışı edilen iki zanlıdan Esad C'nin Haseke'de örgüt adına petrol satışını yönettiği öne sürüldü.

Terör örgütünün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldığı iddiasıyla aranan ve Şanlıurfa'da yol denetiminde yakalanarak Adana'ya getirilen zanlı tutuklandı.

Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da DEAŞ örgüt adına eylem hazırlığında olabilecekleri değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Zonguldak, Trabzon, Osmaniye, Balıkesir, Kocaeli, Hatay, Kayseri ve Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya ve Bingöl'de emniyet ve MİT'in DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden, örgüt tarafından Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen Emrullah A'nın da arasında bulunduğu 10'u tutuklandı. Bomba yapımı ve silah kullanma eğitimi alan şüphelinin Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra İstanbul ve İzmir'e giderek keşif yaptığı öğrenildi.

29 Ekim öncesi DEAŞ'a darbe

Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayışında olan DEAŞ'a yönelik 21 ildeki 26 operasyonda 100 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, FETÖ, DEAŞ, PKK olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelenin titizlik ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Aktaş, "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde olası eylem arayışında olan DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde 26 operasyon gerçekleştirildi ve toplam 100 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden kara propaganda yapan bin 297 hesap tespit edildi, 452 kişi gözaltına alındı ve 78 kişi tutuklandı." bilgisini verdi.

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ mensupları yakalandı

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesinin ardından İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen terör örgütü üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin geçen hafta Sancaktepe'de çalınan aracı, sahte plaka takarak İstanbul Valiliği yakınına park ettikleri belirlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir pompalı tüfek ve bir tabancayla çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

DEAŞ üyeliğinden suç kayıtları bulunan şüphelilerden birinin uzun süre cezaevinde kaldığı, diğer şüphelinin kardeşinin ise Suriye'deki çatışma bölgelerinde öldürüldüğü belirlendi.

13 bin 696 şüpheliden 4 bin 517'si tutuklandı

Türkiye'de güvenlik güçlerince DEAŞ ile mücadele kapsamında 2016 yılından bugüne düzenlenen 4 bin 536 operasyonda gözaltına alınan 13 bin 696 şüpheliden 4 bin 517'si tutuklandı.

Terör örgütleriyle mücadelesini sürdüren güvenlik güçlerince 30 ilde 64 noktada terör ve istihbarat birimlerinden uzmanları bünyesinde bulunduran "risk analiz birimleri" oluşturularak terör örgütü DEAŞ, El Kaide ve yabancı terörist savaşçılara ağır darbe indirildi. Başka ülkelerin istihbarat birimleri ile koordinasyon ve iletişim halinde faaliyetlerini sürdüren güvenlik birimlerinin çalışmaları kapsamında çatışma bölgelerine geçecekleri belirlenen 75 bin 480 yabancı uyruklu kişiye Türkiye'ye giriş yasağı konuldu.

Güvenlik güçlerince yurt içinde terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında 2016'da 783, 2017'de bin 391, 2018'de bin 327, 2019 yılında 15 Ekim itibarıyla bin 35 olmak üzere 4 bin 536 operasyon düzenlendi, teröristlerin planladığı çok sayıda eylem engellendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 bin 696 zanlıdan 4 bin 517'si tutuklandı.

Aynı dönemde yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı bin 18 olarak kayıtlara geçti. Bunların arasında yaralı yakalananlarla güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin de bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan terör örgütü üyelerinden halen bin 174 DEAŞ ve 115 El Kaide mensubu, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunuyor.

DEAŞ'lıların yargılanma süreci

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada, askeri bölgede yakalanan sanıklar Melih Engin, Ulaş Çelebi ve Abdulkerim Eski'ye 6 yıl 3'er ay, yanlarında bulunan H.Ç, D.E. ve M.B. adlı kadınlar da "izinsiz askeri yasak bölgeye girme" suçundan 2 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 4 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Terör örgütü üyeliği suçundan yargılanan 4 sanıktan sanık Halit H. ve Ömer A. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Adana'da DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan Suriyeli Mustafa Z. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Adana'da DEAŞ soruşturması kapsamında 6'sı tutuklu 9 zanlı hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak: AA