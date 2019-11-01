BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının ölümünün üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçti. Olayın sır perdesi hala aralanamazken, akıllarda helikopterin düştüğü gün Kahramanmaraş Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden çekilen "bilgi notu" kaldı. "Muhsin Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" bilgi notunun perde arkası bilgilerine TRT Haber Editörü Köksal Akpınar ulaştı.

Muhsin Yazıcıoğlu... Bindiği helikopter, 25 Mart 2009'da sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kendisiyle birlikte 6 kişi hayatını kaybetti. Kanlı Çukur mevkiine düşen helikopter enkazına 2 gün boyunca ulaşılamadı.

Helikopter enkazına 48 saat sonra ulaşıldı

Aslında ilk gün helikopteri düşerken görenler bile vardı. Ne var ki, ihbarlara itibar edilmedi. Enkaz yanlış yerde arandı. O ihbarları yapanlar enkazı 48 saat sonra buldu.

"Muhsin Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor"

Helikopter sert iniş yaptığında saatler 15.03'ü gösteriyordu. Gazeteci İsmail Güneş, 23 dakika sonra 112 Acil Servisi aradı. Ardından helikopterin bulunabilmesi için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş Emniyeti'de o çalışmaların yapıldığı yerlerden biriydi. İstihbarat şubede çalışan Dursun Özmen; "Muhsin Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" yazan bilgi notunu hazırladı. Özmen'in hazırladığı not, saat 17.40’da 81 ilin emniyet müdürlüğüne gönderildi. Nottaki en dikkat çeken ayrıntı ise Yazıcıoğlu bulunduktan sonra bacağının kırık olmasıydı.

Bilgi notunu hazırlayan Özmen FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edildi

O notu hazırlayan Dursun Özmen, FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edildi.

Hazırladığı bilgi notu yüzünden görevi kötüye kullandığı suçlamasıyla hakkında dava açıldı. Ancak kaynağını 10 yıldır açıklamadı.

Peki 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş İstihbarat Şube’de neler yaşandı?

Bu soru, 19 Eylül’deki duruşmada yanıt buldu. O dönem Özmen'in yanında görev yapan tanık İ.K. duruşmada o gün yaşananları anlattı. TRT Haber İ.K.’nin ayrıntılı ifadesine ulaştı.

"Bilgi notunu 81 ile göndermemi istedi"

Tanık İ.K'nin duruşmadaki ifadesi:

"Şubede görevli polis arkadaşımız, Dursun Özmen'e 'Amirim bu ifadeler insanı ipe götürür, göndermeyelim' dedi. Orası jandarma bölgesi bizim sorumluluk alanımızın olmadığını belirtmeme rağmen, 'Siz bilmiyorsunuz kardeşim!' demişti. 81 ile göndermemi istedi. Bilgi notunu 81 ile çektim."

FETÖ sohbetlerine katılmayan büro amirine haber verilmedi

İ.K'nin anlattıklarına göre, FETÖ'nün hücre evlerindeki sohbetlere katılmayan büro amiri olay günü şubeye çağrılmadı.

Tanık İ.K'nin duruşmadaki ifadesi:

"Şube müdürü bilgi notlarını çektiğim hard diski aldı. Bu hard diski ne yaptı bilmiyorum. Büro amirimiz FETÖ sohbetlerine gitmiyordu. Olay günü onun çağrılması gerekirdi, ancak çağrılmadı. Kendisi FETÖ’cü değildi. Neden çağrılmadığını şimdi daha iyi anlıyorum."

Dursun Özmen'in FETÖ üyesi Ramazan Akyürek ile irtibatı var mı?

Dursun Özmen'in FETÖ üyesi Ramazan Akyürek ile irtibatı var mı? Tanığa duruşmada bu soru da yöneltildi.

Tanık İ.K'nin duruşmadaki ifadesi:

"Tanışıklığı olmaması imkansız. Dursun Özmen Maraş’a tayin olmadan önce Ramazan Akyürek’in özel kalem müdürü olarak görev yaptı. Hakkında, soruşturma başlayınca, Dursun Özmen, 'beni kurtarın' diyerek bir telaşa düştü. Sağı solu aramaya başladı."

Bilgi notunun 81 ile gönderilmesi ne anlama geliyor?

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici:

"Bu olayın, kapatılması için, örtbas edilmesi için, üst kesimden, bir yerlerden emir aldığını gösteriyor. Emir aldığı yeri de biliyoruz. O zaman istihbarat daire başkanı olan Ramazan Akyürek’ten bu talimatları aldığını biliyorduk. Tanığın bu ifadesi bu bilgiyi teyit etmiş oldu."

"38 kez görüştüler"

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz:

"Dursun Özmen’in olay günü, 38 kez emniyet istihbarat daire başkanlığı ile görüştüğünü, anlıyoruz. Bu görüşmedeki telefon numaraları tek tek tespit edildi. Bu numaralar üzerinde HTS kayıtlar üzerinde analiz yapıldı. Bu görüşmelerin, isim vermemizde behis yok, Ramazan Akyürek tarafından bu görüşmelerin yapıldığı inancındayız."

Ramazan Akyürek Dink cinayeti ve FETÖ'nün VIP dinleme davalarında yargılanıyor

Ramazan Akyürek olayın yaşandığı dönemde, Emniyet İstihbarat Daire Başkanıydı. FETÖ üyesi Akyürek, Hrant Dink ve FETÖ'nün VIP dinleme davalarından tutuklu yargılanıyor.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz:

"Bu kadar kararlı bir şekilde bu eylemi gerçekleştirmesinin arkasında Ramazan Akyürek'in kesin talimatının olduğunu, bunun bir örgütlü yapı tarafından gerçekleştirildiği inancındayız. Böyle bir yapının da olay tarihi itibariyle ve sanıkların sonradan ortaya çıkan durumları itibariyle, daha çok FETÖ’yü işaretlendiğini anlıyoruz."

"Kahramanmaraş Emniyeti'nde yaşananlar FETÖ parmağı olduğunu gösteriyor"

Tanık, Muhsin Yazıcıoğlu'nun cep telefonundan emniyetin yer tespit çalışması yaptığını da söyledi. Ailenin avukatları bu konuda çok net.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici:

"Özellikle emniyetin alanına girmemesine rağmen, emniyetin bu şekilde olaya müdahil olup, tespit edilen yeri aratmaması bu aslında devlet içinde çörekleşmiş bir çetenin, bir hukuksuz oluşumun, organize bir şekilde hareket ettiğinin en büyük delili olarak, yani kısacası FETÖ'nün bu işte parmağının olduğunun en büyük göstergelerinden biridir."

"Aramayı akamete uğratmak için 'kurtarıldı' bilgisi yayıldı"

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz:

"Maraş’taki imkanlarla yapılan bir çalışmayla, 1,5 kilometrekareye sıkıştırıldığını biliyoruz. Kaldı ki, saat 5'e 5 kala, 17.00'ye 5 kala, noktasal koordinatın bilindiğini bunun da arama kurtarmadaki merkezlere bildirildiğini biliyoruz. Yani bir ahtapot var. En muhtemel yeri arattırmıyor. Noktasal koordinatı ilgililere bildirmiyor. Arama kurtarmayı akamete uğratmak için, 'kurtarıldı' bilgisini yayıyor. Sonradan da bu delilleri kapatmak için, bunların üzerlerini örtmek için, bir örgütlü yapının varlığı tartışmasız ortadadır."

4 kişi kurtarılabilirdi

Kahramanmaraş Emniyeti'ndeki yer tespit çalışmasına itibar edilmedi. Dikkate alınmış olsaydı, helikopterde seyahat eden 4 isim belki de bugün hayattaydı.

Zira Gazeteci İsmail Güneş 6 saatten fazla süre hayatta kaldı. Erhan Üstündağ ve Yüksel Yancı'nın da saat 18.00'e kadar hayatta olduğu biliniyor.

Ve Muhsin Yazıcıoğlu... Helikopter enkazının 50 metre uzağında bulundu. Helikopteri ilk terk eden kişiydi. Saatlerce yaşam mücadelesi verdi. Ancak enkaza ulaşan olmadı.

Pilot Kaya İstektepe ve Murat Çetinkaya ise helikopter sert iniş yapar yapmaz, hayatlarını kaybetti.

Kamera: Atilla Şanlıdağ