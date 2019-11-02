İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz"

Yabancıları bir müddet tutup ülkelerine göndereceğiz. Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş. DEAŞ’lıları vatandaşlıktan çıkarıp ortadan çekiliyorlar. Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz. Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yakalanan DEAŞ’lılardan yabancı ülke vatandaşlarını ülkelerine göndereceğiz. DEAŞ mensuplarının oteli değiliz bunu kabul edemeyiz.https://t.co/fQEFLj0iNQ pic.twitter.com/eirwqotJTd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 2, 2019

"Her gün 400-500 kaçak göçmen yakalanıyor"

İstanbul'da yakalanan kaçak göçmen sayısı 100 binin eşiğinde. Her gün 400-500 kaçak göçmen yakalanıyor. İstanbul’da kaçak olarak bulunan 60 binin üzerindeki Suriyeli başka illere gönderildi. Bu yıl, Avrupa’ya geçmeye çalışırken yakalanan kaçak göçmen sayısı 400 bine çıktı. 5 Kasım'a kadar tabelalar standart olacak.

Kaynak: TRT Haber / AA