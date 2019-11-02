Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 26 kurumdan müteşekkil Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi kuruldu.

Toplam 15 ayrı çalışma grubuyla hizmet veren merkez, harekat kapsamında hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyetlerde bulunuyor.

Türkiye'nin güney sınırlarını korumak ve güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na paralel faaliyetlerde bulunan merkez, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu kontrolünde güvenli hale getirilen Suriye'deki Resulayn ve Tel Abyad kentlerinde, sivillerin insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Merkezin sınır ötesindeki sivillere her türlü insani yardımı ulaştırmaya çalıştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Resulayn ve Tel Abyad'da terör örgütünün esaretinden kurtulan halka, bugüne kadar 3 bin 56 gıda kolisi, 12 bin şişe su, 1983 kumanya, 1425 hijyen seti, 89 bin 500 torba un, 50 bin 300 ekmek, 1140 battaniye, 250 ayakkabı, 100 koli çocuk bezi, 1500 oyuncak, 1100 gıda dışı paket, 600 konserve ile özellikle çocuk ve bebeklerin ihtiyacı olan 5 bin 440 koli bebek maması, süt ve gofret dağıtımı yapıldı."

Öte yandan merkez, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise terör örgütü YPG/PKK'nın hedefi olan Türkiye'deki sivillerin de tahliye, barınma, gıda, sağlık ve psikososyal destek hizmetlerini yerine getirdi.

Harekat kapsamında askeri birliklere de lojistik destek veren merkez, sınırın diğer tarafındaki Resulayn ve Tel Abyad'ın terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından da sınır ötesinde faaliyetlere başladı.

Başta AFAD ve Türk Kızılay gibi farklı sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan gıda ve temizlik malzemeleri de merkezin sahadaki ihtiyaç analizine göre dağıtılıyor.

Kaynak: AA