"Başkonsoloslar Konferansı" Ankara'da düzenlenecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Başkonsoloslar Konferansı" bu yıl ilk kez toplanacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Kasım'da Türkiye'nin başkonsoloslarına hitap ederek konferansın resmi açılışını gerçekleştirecek.

Konferans kapsamında, başkonsoloslukların görev alanlarıyla doğrudan ilgili olan konsolosluk hizmetleri, vize süreçleri, göç politikaları, adli konular, vatandaşlık hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik konuları, yurt dışında yaşayan Türkler, soydaş ve akraba topluluklar, Türkçe ve Türk dili konuları, İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele, kamu diplomasisi ve stratejik iletişim, yurt dışı tanıtım, kültürel ve sportif faaliyetler, eğitim, adli konular, terör ve organize suçla mücadele gibi başlıklarda tematik oturumlar ile muhtelif bölgesel oturumlar düzenlenecek.

Konferans kapsamında tertiplenecek oturumlara, Dışişleri Bakanlığının yanı sıra diğer bakanlıklar ve ilgili kurumlardan üst düzey yetkililer de katılım sağlayarak başkonsoloslarla kapsamlı istişareler gerçekleştirilecek.

Konferans, Türkiye'nin başkonsolosluklarının hizmet standartlarının yükseltilmesini ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına sunulan konsolosluk hizmetlerinin çeşitlendirilmesini ve geliştirilmesini hedefliyor. Konferansın çıktılarıyla ilerleyen döneme ilişkin bir yol haritası belirlenmesi amaçlanıyor.

Başkonsoloslukların faaliyetleri

Türkiye, başkonsolosluk sayısı bakımından dünyada ilk üçte yer alıyor. 44 farklı ülkede 99 Türk başkonsolosluğu bulunuyor. Türkiye'nin ayrıca Niş Konsolosluk Bürosu, Süleymaniye Konsolosluk Ajanslığı ve Taipei Ticaret Ofisi mevcut.

Türkiye'nin Avrupa kıtasında 52, Asya kıtasında 29, Amerika kıtasında 10, Afrika kıtasında 6 ve Okyanusya kıtasında 2 Başkonsolosluğu bulunuyor.

Türkiye, Cumhuriyet döneminde ilk başkonsolosluğu Selanik'te açtı. Son olarak da Türkistan Başkonsolosluğu açıldı.

Avrupa kıtasında en fazla Türk Başkonsolosluğu bulunan ülke yaklaşık 3,5 milyon Türk vatandaşının yaşadığı Almanya ve bu ülkede 14 Türk Başkonsolosluğu bulunuyor.

Yurt dışında yaşayan yaklaşık 7,8 milyon Türk vatandaşına farklı konsolosluk hizmetleri veriliyor. Türk Büyükelçiliklerinin Konsolosluk Şubeleri ile Başkonsolosluklarını bir günde randevulu olarak yaklaşık 3 bin 500 Türk vatandaşı ziyaret ediyor, günlük 9 binin üzerinde konsolosluk işlemi yapılıyor.

Türkiye, Başkonsolosluklarında gerçekleştirdiği 80 civarında farklı işlemle vatandaşlarına en fazla sayı ve çeşitlilikte hizmet veren ülkelerin arasında yer alıyor. Pasaport, noter ve kimlik kartı işlemleri en çok yapılan ilk 3 işlem arasında yer alıyor.