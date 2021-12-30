Mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesiyle ilgili hazırlanan iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 25 Şubat'ta yapılacak.https://t.co/EoRwpkMSMl pic.twitter.com/uvqZGu5lF9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 30, 2021

İlk duruşma 25 Şubat'ta

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın gönderdiği iddianameyi kabul etti. Davanın ilk duruşması 25 Şubat 2022'de gerçekleştirilecek.

İstenen cezalar

Sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.