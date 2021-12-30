Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Toplantıda, artan vaka sayıları, hatırlatma dozu ile Omicron varyantının yayılma hızı ve yeni önlemler ele alındı.

İlk etapta şehir hastenelerinde uygulanacak

Bakan Koca'nın dün duyurmasının ardından yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Yerli aşı TURKOVAC'ı tercih edenler şehir hastanelerinden randevu alabilecek. Aşılamaya dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Çağla Gül Tuncer, Ankara Şehir Hastanesi'nden aktardı. pic.twitter.com/BsNHlmy0Mn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 30, 2021

Yerli aşı ilk etapta İstanbul Başakşehir-Çam ve Sakura ile Ankara'daki şehir hastanelerinde uygulanıyor. Önümüzdeki hafta diğer kurum ve kuruluşlarda da uygulancak.