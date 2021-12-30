Sözlü sınavlar mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapılmakta herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav süreci ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sözleşmeli öğretmen istihdamında, adayların KPSS puan üstünlüğüne göre sıralandığı, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen sözlü sınava her alan için alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday çağrıldığı belirtildi.

Sözlü sınavda ise 60 ve üzerinde puan alan adayların başarılı sayıldığı ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkı kazandığı kaydedildi.

"Adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesinde ise sözlü sınav konuları ve ağırlıkları belirtilmiştir. Adaylar eğitim bilimleri ve genel kültür, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle objektif olarak değerlendirilmektedir. Tüm sınav merkezlerinde adaylara yöneltilen sorular eş değer nitelikte olup merkezi olarak hazırlanmaktadır. Sözlü sınavlar mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapılmakta herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir.

Ayrıca, 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında öğretmen atama sözlü sınavlarının gerçekleştirildiği, sınav sonuçlarının 27 Aralık 2021 tarihinde ilan edildiği hatırlatıldı.

"Sonuca ilişkin itirazlar titizlikle incelenecektir"

Açıklamada, "Öğretmen adaylarımızın sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazları atama takviminde belirtilmiş olup, itirazlar 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak ve 14 Ocak 2022 tarihinde sonuçlandırılacaktır. Sonuca ilişkin itirazlar titizlikle incelenecektir." denildi.