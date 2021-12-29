Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 23:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz
İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'belediye başkanları dinleniyor' iddiasıyla ilgili "Aynı iftirayı her yıl aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.
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