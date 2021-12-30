Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın yaptığı istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 30 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.