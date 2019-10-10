Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla bölgedeki terör unsurlarına darbe vuruluyor. Harekat planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Harekatın sadece ilk 24 saatinde, Telabyad ve Rasulayn ilçelerindeki 11 köy teröristlerden temizlendi.

Kara harekatının başlamasıyla birlikte Mehmetçik, Tel Abyad ve Resulayn'a 4 koldan giriş yaptı. Belirlenen hedefler tek tek ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına aldığı hedefleri uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediyor.

Öte yandan, Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç takviyesi sürüyor.

49 terörist daha etkisiz hale getirildi

Gece boyu sürdürülen harekatlar neticesinde 49 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2019

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu.

Kaynak: AA, TRT Haber