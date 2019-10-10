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Barış Pınarı Harekatı'nda terör mevzisi böyle vuruldu10 Ekim 2019 Perşembe 09:22 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 09:36
Ayn el-Arab’da terör mevzilerinin vurulma anı böyle görüntülendi.
Barış Pınarı Harekatı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emri ile başladı.
Geceden bu yana F-16'lar, toplar, hava destek araçları ile terör mevzileri ateş altına alıyor.
Komandolar da Fırat'ın doğusundaki ilerleyişini sürdürüyor.
Aralıksız devam eden harekat ile teröristlere göz açtırılmıyor. Ayn el-Arab'daki terör mevzilerinin vurulma anı kameraya yansıdı.
Harekat 30 kilometre derinlikteki terör hedeflerinin de vurulmasıyla devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber