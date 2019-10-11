Gündem
Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu11 Ekim 2019 Cuma 02:49 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 02:57
Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı, harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını belirtti.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: ypg şehit PKK milli savunma bakanlığı barış pınarı harekatı asker