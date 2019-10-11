Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Askerimizin önünde duramayacağını anlayan PKK/PYD her zaman yaptığı gibi masumları hedef alarak vahşetini bir kez daha gösterdi.#BarışPınarıHarekatı’nın önemi de bir kez daha ortaya çıktı.



Barış ve huzur hamlemizin önünde hiçbir terör örgütü duramayacak.#BabyKillerPKK — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 10, 2019

Paylaşımında #BabyKillerPKK etiketine yer veren Bakan Dönmez, "Askerimizin önünde duramayacağını anlayan PKK/PYD her zaman yaptığı gibi masumları hedef alarak vahşetini bir kez daha gösterdi. Barış Pınarı Harekatı'nın önemi de bir kez daha ortaya çıktı. Barış ve huzur hamlemizin önünde hiçbir terör örgütü duramayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber