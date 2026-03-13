Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Rahman, yarın Türkiye'ye yapacağı ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Bakan Fidan'ın mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, Bangladeş'te 13. Ulusal Meclis Seçimleri ve Temmuz Ulusal Şartı Referandumu'nun barışçıl şekilde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmesi ve seçim sonuçlarının ülkedeki istikrarın ve huzurun tekrar tesis edilmesine vesile olacağını belirtmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin Bangladeş ile köklü geçmişe dayanan müstesna ilişkilere sahip olduğuna işaret etmesi ve bu ilişkilerin muhatabının görev süresince daha da gelişeceğine yönelik inancını vurgulaması beklenen Fidan'ın, bu çerçevede iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra savunma sanayisi, enerji, eğitim, kültür, bilim ve sağlık gibi alanlarda işbirliğinin pekiştirilmesini arzu ettiğini dile getireceği tahmin ediliyor.

Bakan Fidan'ın görüşmelerde müzakere süreci devam eden anlaşmaların bir an evvel sonuca ulaştırılmasının iki ülke arasındaki işbirliğinin ahdi zeminini kuvvetlendireceğini ifade etmesi ve halihazırda 1,3 milyar dolar seviyesinde seyreden ikili ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılmasına yönelik iradeyi yinelemesi de bekleniyor.

Başta Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Gelişen 8 Ülke (D8) olmak üzere çok taraflı platformlarda Bangladeş'le yürütülen işbirliğinin önemini vurgulaması beklenen Fidan'ın son dönemde İran'da ve Körfez ülkelerindeki gelişmeler ile Afganistan-Pakistan geriliminin yakından izlendiğini ifade etmesi ve bölgedeki kritik gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunması öngörülüyor.

Fidan'ın ayrıca bölgedeki gelişmelerin sebep olduğu istikrarsızlık ve çatışma ortamının daha da yayılmasını önlemek için ilgili uluslararası aktörlerin tüm çabayı göstermeleri gerektiğini dile getirmesi ve Türkiye'nin çatışmalarda barışçıl ve ilkeli duruşunu muhafaza ederek taraflara itidal çağrısında bulunmayı sürdürdüğünü belirtmesi bekleniyor.

Öte yandan Bakan Fidan'ın Türkiye'nin Bangladeş ile ortak gayret göstererek Güney Asya ve ötesinde istikrar ve refaha katkı sağlayacağının altını çizmesi öngörülüyor.

İkili ilişkiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Bangladeş Geçici Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ile 18-19 Aralık 2024 tarihlerinde Mısır'da düzenlenen D8 Zirvesi kapsamında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Dönemin Bangladeş Geçici Hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, beraberinde Enformasyon ve Yayın Bakanlığı Danışmanı Mahfuj Alam ile 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak için Türkiye'yi ziyaret etti ve ADF'nin ardından, 14 Nisan 2025'te Ankara'da Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü.

12 Şubat'ta düzenlenen genel seçimler sonrası, seçilmiş Başbakan Tarık Rahman ve kabinesindeki bakanlar için 17 Şubat'ta düzenlenen yemin törenine Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci katıldı. Büyükelçi Ekinci, seçilmiş Başbakan Rahman tarafından kabul edildi ve Cemaat-i İslami Partisi Lideri Shafiqur Rahman ile görüştü.

Türkiye ile Bangladeş arasında toplam ticaret hacmi 2025'te 430,6 milyon dolar ihracat ve 926,4 milyon ithalat dolar olmak üzere toplam 1 milyar 357 milyon dolar olarak gerçekleşti.