Gündem
TRT Haber 13.03.2026 09:34

Kurtuluş Savaşı'na katılan 3 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 3 şehit ve gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek.

Kurtuluş Savaşı'na katılan 3 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

İstiklal Madalyası Kanunu kapsamında, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 3 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararın ekinde yer alan listeye göre, İstiklal Madalyası almaya hak kazanan gaziler ile mirasçıların isimleri şöyle:

Sıra No. Hak Sahibinin Doğum Yeri (Askerlik Kayıtlarındaki İl-İlçesi), Baba Adı, Doğum Tarihi, Rütbesi, Sicil No., Adı ve Soyadı Birliği ve Hizmetine Ait Bilgi Özeti Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Yakınlığı, Adı ve Soyadı Berat No.
1 Doğanhisar Karaağa-İzzet oğlu 1308 (1892) doğumlu Er Şaban 16'ncı Alay, 2'nci Tabur, 2'nci Bölük (Büyük Çalış Harbinde Şehit) Torunu Şaban MUT E75546
2 Hafik-Ahmet oğlu 1306 (1890) doğumlu Süvari Çavuş Mehmet TORUN 66'ncı Alay, 1'inci Tabur, 3'üncü Bölük Kızı Adile ŞAHİN (TORUN) E75547
3 Sivas-Ali oğlu 1293 (1877) doğumlu Piyade Kıdemli Yüzbaşı (315-379) Mehmet Şevki ERDEMİR 27'nci Alay 3'üncü Tabur Kumandanlığı Torunu Necla ERDEMİR (KALENDER) S14520
ETİKETLER
Kurtuluş Savaşı Şehit
