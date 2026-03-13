Duman 7.8ºC Ankara
Gündem
AA 13.03.2026 08:30

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında olduğu 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı olarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmaya konu suçların işlendiğine ilişkin makul suç şüphesine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş başta olmak üzere tespit edilen 6 şüpheli hakkında 13 Mart'ta, Aydın, İzmir ve Antalya olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir."

Öte yandan gözaltına alınan diğer şüphelilerin belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal olduğu öğrenildi. 

OKUMA LİSTESİ