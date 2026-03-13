Duman 7.8ºC Ankara
Ekonomi
AA 13.03.2026 09:37

Altının gramı 7 bin 240 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 240 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 12 bin 72 liradan, cumhuriyet altını ise 47 bin 745 liradan satılıyor.

Altının gramı 7 bin 240 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 7 bin 211 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 7 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 72 liradan, cumhuriyet altını ise 47 bin 745 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 0,3 yükselişle 5 bin 97 dolardan işlem görüyor.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşacağına dair umutların azalması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağını açıklaması piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, güvenli liman varlıklara talebin artmasıyla altın fiyatlarında da yükselişler görülüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisinin de varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, PCE fiyat endeksi, JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Altın
