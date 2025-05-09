Bakanlıktan "Anneler Günü Pikniği" etkinliği

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SED hizmetinden yararlanan çocukların sosyal hayata katılımlarını artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek; sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla 11 Mayıs Pazar Anneler Günü'nde ülke genelinde piknik etkinlikleri düzenlenecek.

Çocukların anneleriyle kaliteli zaman geçirmesi, duygusal bağlarını güçlendirmesi ve aile içi iletişimin desteklenmesinin amaçlandığı etkinlikte, geleneksel çocuk oyunları, grup etkinlikleri ve anne-çocuk etkileşimini artıracak eğlenceli aktiviteler yer alacak.