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TRT Haber 09.05.2025 12:49

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklama

DEM Parti: PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu tarihi kararı ciddiyetle ve önemle bekliyoruz.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklama

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