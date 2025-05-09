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HABER GİRİŞ
09.05.2025 12:49
, 09.05.2025 12:54
SON GÜNCELLEME
09.05.2025 12:54
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklama
DEM Parti: PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu tarihi kararı ciddiyetle ve önemle bekliyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
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