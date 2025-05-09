TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu'nun, Türkiye'ye yönelik yerleşik önyargıların ve siyasi şartlanmışlıkların bir yansıması olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kurumlarımız, dış politikamız ve demokratik işleyişimize dair haksız ithamlarla dolu bu rapor, yapıcı bir diyalog ve ortak gelecek vizyonuna katkı sunmaktan uzaktır. Türkiye-AB ilişkileri, karşılıklı güvene ve ortak çıkarlara dayalı, tutarlı bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır. 9 Mayıs Avrupa Günü'nde, Avrupa'nın temsil ettiği değerlere bağlılığını bekliyor, Avrupa kıtasında yükselen ayrımcılık, yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı ve çifte standartlara karşı ortak mücadeleyi önemsiyoruz.

TBMM olarak beklentimiz, AP'nin sorumlu ve gerçekçi bir bakışla hareket etmesi, Türkiye'nin AB ile ilişkilerine olumlu katkı sunacak diyalog ve işbirliği adımlarına alan açmasıdır."