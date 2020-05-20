Genelgeye göre, "Seyahat izin belgesi" talepleri yarından itibaren e-Devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi ve Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.

Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, izin belgesi almak ve en az 30 gün kalmak şartıyla istedikleri yere gidebilecek.

Toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceklerin otogarlarda yoğunluk oluşturmaması için gerekli tedbirler alınacak, mağduriyete neden olunmayacak.

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