Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bakanlıktan 65 yaş üstünün seyahati ile ilgili genelge
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar İçin Seyahat İzin Belgesi” genelgesi gönderdi.
Genelgeye göre, "Seyahat izin belgesi" talepleri yarından itibaren e-Devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi ve Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.
Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, izin belgesi almak ve en az 30 gün kalmak şartıyla istedikleri yere gidebilecek.
Toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceklerin otogarlarda yoğunluk oluşturmaması için gerekli tedbirler alınacak, mağduriyete neden olunmayacak.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 23:12
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