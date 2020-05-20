Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde, video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

Hayat Eve Sığar uygulamasının uçağa binerken serbest giriş kartı olacağını belirten Koca, hastalıkla mücadelenin bu döneminde seyahatlerde kişilerden risk taşımadığını göstermesinin isteneceğini kaydetti.

Bu bilginin dünyada artık karşılıklı hak olduğuna değinen Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgınla bulaşan hastalıklarla ilgili, sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda, özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya eğer virüs bulaştığı tespit edilirse, yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. Tüm ulaşım süreçlerinde, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden, HES kodu oluşturulabileceği gibi kısa mesaj yoluyla da HES kodu alınabilecek. Böylece seyahatlerde tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışılacak. "

HES kodu nasıl alınır?

Tüm ulaşım süreçlerinde kullanılabilecek HES kodu, Hayat Eve Sığar Uygulaması ve SMS yöntemi ile alınabilecek. Peki HES kodu nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar Uygulaması ile HES kodu almak için uygulama üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girip, "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanması gerekiyor. Ardından kod kullanım süresi seçilip kod oluşturulabiliyor.

SMS yöntemi ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu alabilmek için bir diğer yöntem de SMS yöntemi. Bu yöntemle HES kodu alabilmek için, "HES" yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılarak 2023'e SMS olarak göndermek gerekiyor.

Risk varsa seyahat onaylanmayacak

Seyahat firması tarafından HES kodu ile kişinin sağlık durumu sorgulanacak ve risk varsa seyahat onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.