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Sağlık Bakanı Koca, MFÖ'nün 'Maske Tak' şarkısını paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, MFÖ'nün COVID-19 tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşarak, Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin..." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından müzik grubu MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un COVID-19 tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaştı.
Koca, "Mazhar-Fuat-Özkan, Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin..." ifadelerini kullandı.
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