Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bakanlık bir kitabı 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti
[Fotoğraf: AA ]
Sosyal medyada müstehcen içerik ve tasvirleriyle gündeme gelen "Keloğlan Ak Ülke" kitabının 18 yaşından küçüklere satışı yasaklandı.
Açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapıldı.
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Duran Yılmaz tarafından yazılan 'Keloğlan Ak Ülke' kitabının, çocukların maneviyatı ve gelişimi üzerinde olumsuz etki ettiğine karar verdi.
Kararla birlikte söz konusu kitap "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde sadece 18 yaştan büyüklere satılabilecek.
Etiketler: keloğlan ak ülke Kitap yasak aile bakanlığıSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 16:54
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