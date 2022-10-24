Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 15:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakanlar Nebati ve Kirişci'den Binali Yıldırım'a ziyaret
Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve güvenlik görevlisi Oğuzhan Demircinin tedavisi sürüyor. Bugün de Bakan Nebati ve Bakan Kirişci, Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti.
Binali Yıldırım ve beraberindekiler, trafik kazası sonrası ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti.
Yaralılar, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altında...
Öte yandan, "geçmiş olsun" ziyaretleri sürüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, öğle saatlerinde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitti.
[Fotoğraf: İHA]
İki bakan, Binali Yıldırım ve diğer yaralıları ziyaret etti.
Nebati ve Kirişci, aynı hastanede tedavi gören Bartın maden kazasında yaralanan 6 işçiyi ve ailelerini de ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
Etiketler: Azerbaycan Vahit Kirişci Nureddin Nebati
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