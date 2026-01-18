Soğuk ve yağmura rağmen Suriyeliler eve dönüş sevinci yaşıyor

Terör örgütü YPG'nin bölgeden çekilmesinin ardından aileler, Deyr Hafir'e konvoylar halinde dönmeye başladı.

Suriyeli aileler, yanlarına alabildikleri mütevazı eşyaları ve yeni bir hayata dair büyük umutlarıyla evlerine döndü.

Zorluklara rağmen sevinç

Anadolu Ajansı ekibi, YPG terör örgütünün bölgeden çekilmesinin ardından evlerine dönen bazı ailelere dönüş yolculuğunda eşlik etti.

Bunlardan biri olan Akle ailesi, yağmur altında kamyon ve traktörlere yüklenen eşyalarını evlerine taşımaya çalıştı. 28 yaşındaki Macid Akle, komşuları ve eşiyle eşyaları yeniden evine yerleştirdi.

Dönüşün yarattığı yoğun duygular nedeniyle konuşmakta zorlanan Akle, “10 günlük bir aradan sonra bugün Deyr Hafir’e döndük. Çok şükür iyiyiz.” dedi.

Eşi ise yaşadıkları zor günleri hatırlatarak terör örgütünün çekilmesinden kısa süre önce atılan top mermilerinin hiçbir suçu olmayan komşularının hayatını kaybetmesine yol açtığını anlattı.

Bölge halkının ifadeleri, maruz kaldıkları ihlallerin boyutunu ortaya koydu.

Evlerine dönen siviller, YPG terör örgütünün kendilerini dış gündemlere hizmet etmek amacıyla canlı kalkan olarak kullandığını, devletin egemenliğini ve bölgenin istikrarını hedef aldığını vurguladı.

Ağlama ve gülme arasında

Mahalledeki komşuları, evlerine dönen ailelere yardım etmek için adeta seferber olurken, 45 yaşındaki İbrahim Muhammed, küçük kızını kucağına alarak duygularını şöyle anlattı:

“Biz Deyr Hafir’e bağlı Deyr es-Sus köyündeniz. Bugün hissettiklerimi anlatmam zor. Nihayet özgürleştik.”

38 yaşındaki İmad eş-Şaban da Suriye ordusunun dönüş yapanları karşıladığını belirterek “Herkes yavaş yavaş evine dönüyor. Askerler bize ‘Evlerinize hoş geldiniz’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Ağlama ve gülmenin iç içe geçtiği bu anlar, tek bir aileye değil Deyr Hafir’deki hemen her eve yansıdı. Bölge halkı, çocukları ve aileleriyle uzun süre ciddi bir güvenlik tehdidi altında yaşamıştı.

Terör kabusunun sona ermesi

Deyr Hafir’e dönen siviller, üzerlerinde uzun süredir baskı oluşturan terör tehdidinin sona ermesiyle kendilerini “yeniden doğmuş gibi” hissettiklerini dile getirdi.

Evlerinin duvarlarının savaşın izlerini taşıdığını aktaran aileler, insansız hava araçları ve tehditlerle geçen “korku ve belirsizlik” döneminin geride kaldığını söyledi.

Suriye ordusu, dün resmi haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamalarda, Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Halep’in doğu kırsalında tam askeri kontrol sağlandığını ve ilerleyişin sürdüğünü duyurdu.

Bu açıklama, YPG’nin 16 Ocak Cuma akşamı Fırat’ın batısından doğusuna çekileceğini ilan etmesinin ardından geldi. Çekilme kararı, Suriye ordusunun Deyr Hafir’de örgüte ait mevzileri hedef almasının ardından alındı.

Söz konusu mevzilerin, kente yönelik “intihar tipi” insansız hava aracı saldırıları için kullanıldığı, örgütün bu yolla sivilleri korkutarak bölgeden ayrılmalarını engellediği belirtildi.

Birkaç gün önce Suriye ordusu, YPG’ye bağlı silahlı gruplar ile devrik rejim unsurlarının Meskene ve Deyr Hafir çevresinde yoğunlaştığını tespit etmesinin ardından Halep’in doğusuna takviye birlikler sevk etmişti.

YPG’nin, 10 Mart 2025’te hükümetle imzaladığı ve ülkenin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların devlet yönetimine entegrasyonunu öngören anlaşmanın maddelerini uygulamadığı kaydedildi.

Söz konusu anlaşma; sınır kapıları, havalimanı ile petrol ve doğal gaz sahalarının yeniden açılmasını, ülke toprak bütünlüğünün korunmasını ve örgüt unsurlarının Halep’ten Fırat’ın doğusuna çekilmesini de kapsıyor.

Hükümet, 8 Aralık 2024’te 24 yıllık iktidarın ardından Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden bu yana ülkede güvenliği sağlamak amacıyla yoğun çaba yürütüyor.