Dünya
AA 18.01.2026 11:30

Suriye'nin Tabka ilçesindeki terör örgütü YPG hapishanesi görüntülendi

Suriye'de ordunun kontrolünü ele geçirdiği Rakka iline bağlı Tabka'da, terör örgütü YPG'nin hapishanesi görüntülendi.

Suriye'nin Tabka ilçesindeki terör örgütü YPG hapishanesi görüntülendi

Anadolu Ajansı ekibi, Suriyeli askerler eşliğinde Tabka'da hapishane içerisinde bulunan koridorları, koğuşları, hücreleri ve terk edilmiş eşyaları video kaydına aldı.

Hapishane önünde toplanan bazı vatandaşların ise kaybettikleri yakınlarıyla buluşmayı beklediği görüldü.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre terör örgütü YPG, Tabka ilçesinden çekilirken hapishanedeki esirleri öldürdü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Suriye hükümeti, Tabka'da esirleri infaz eden YPG'yi Cenevre Anlaşmalarına aykırı olarak savaş suçu işlemekle suçlamış ve bunu en sert şekilde kınamıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tabka ilçesi yakınlarındaki Mansura bölgesinde Suriye ordusu tarafından abluka altına alınan 64 YPG üyesi, Suriye güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Suriye'de ordunun dün akşam Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG'den aldığı, 483 örgüt üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle iletişime geçtiği bildirilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini, 181 örgüt üyesinin teslim olduğunu duyurmuştu.

Terör örgütü YPG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti.

Öte yandan terör örgütü, Fırat Nehri'nin bazı bölgelerindeki işgalini sürdürüyor. Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.

Suriye
