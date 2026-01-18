Çok Bulutlu -0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.01.2026 11:25

Bakan Şimşek ABD'deki temaslarını tamamladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarını tamamladı.

Bakan Şimşek ABD'deki temaslarını tamamladı

Bakan Mehmet Şimşek, Londra'nın ardından New York'ta gerçekleştirdiği temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

Şimşek'in perşembe ve cuma düzenlenen New York programı kapsamında 15 toplantı yapıldı. Bakan Şimşek, toplam bilanço büyüklüğü yaklaşık 30 trilyon dolara ulaşan dünyanın önde gelen küresel yatırım kuruluşlarından 300'ü aşkın yatırımcıyla bir araya geldi.

800'den fazla isimle görüştü

New York'taki toplantılarda, Makroekonomik İstikrar ve Reform Programı'ndaki son gelişmeler, dezenflasyon süreci ve orta vadeli beklentiler yatırımcılarla kapsamlı şekilde paylaşıldı. Yatırımcılarla geniş kapsamlı soru-cevap oturumları da gerçekleştirildi.

Şimşek, Londra ve New York programları kapsamında yaklaşık 88 trilyon dolar büyüklüğünde varlığı yöneten, dünyanın önde gelen kurumsal yatırım kuruluşlarından 800'den fazla isimle görüştü.

Söz konusu temaslarda, Türkiye ekonomisine yönelik yatırımcı ilgisinin güçlü olduğu ve artarak devam ettiğini görüldü.

ETİKETLER
ABD Mehmet Şimşek Yatırım Yatırımcı
Sıradaki Haber
Bakan Bolat: Türkiye 23 yılda mal ve hizmet ihracatını tam 8 kat artırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:58
Çelik Kubbe'nin elektromanyetik kalkanı: EJDERHA
11:56
Soğuk ve yağmura rağmen Suriyeliler eve dönüş sevinci yaşıyor
11:52
Türkiye'de 2025'te 889 bin 598 bebek dünyaya geldi
11:40
Suriye'nin Tabka ilçesindeki terör örgütü YPG hapishanesi görüntülendi
11:27
Terör örgütünün saldırıları nedeniyle 8 gündür kapalı olan Halep Havalimanı yeniden açılıyor
10:13
Suriye'nin Deyrizor ilinde bir bölge terör örgütü YPG'den kurtarıldı
ÇELİKKUBBE'nin "görünmeyen silahı" EJDERHA, gücünü gösterdi
ÇELİKKUBBE'nin "görünmeyen silahı" EJDERHA, gücünü gösterdi
FOTO FOKUS
Dünyanın gündemindeki Grönland neden önemli?
Dünyanın gündemindeki Grönland neden önemli?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ