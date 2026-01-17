Parçalı Bulutlu 1.2ºC Ankara
Ekonomi
AA 17.01.2026 13:52

Havalimanlarındaki pist uzunluğu 241,4 kilometreye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Yaptığımız yatırımlarla 2002'de Türk sivil havacılığına hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92,4 kilometre daha ekledik. Bugün pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı, bu da Ankara ile Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor." dedi.

Havalimanlarındaki pist uzunluğu 241,4 kilometreye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin havacılık altyapısında son 24 yılda aldığı mesafeye ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin, kıtaların kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesinde, 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde yer aldığına işaret eden Uraloğlu, bu avantajı doğru okuyarak ulaştırma stratejilerini küresel ölçekte ve bütüncül bir anlayışla planladıklarını bildirdi.

Uraloğlu, 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısını, pasif durumdaki 16 havalimanını yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek 58'e çıkardıklarını anlattı. Uçakların iniş-kalkışlarını sağlayan pist uzunluklarında da dikkate değer yükseliş olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Yaptığımız yatırımlarla 2002'de Türk sivil havacılığına hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna, 92,4 kilometre daha ekledik. Bugün pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı, bu da Ankara ile Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz"

Havacılık alanındaki altyapı gücünü, diplomatik başarılarla da perçinlediklerine dikkati çeken Uraloğlu, 2003'te 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayısını bugün 175'e çıkardıklarını, dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçulduğunu vurguladı. Bu altyapı ve uçuş ağı hamlelerinin, havayolunu kullanan yolcu sayılarının artışına da yıl yıl yansıdığını belirten Uraloğlu, "2025'te transit yolcularla birlikte 247 milyon 163 bine çıkararak, Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık. Bu sayıyla yolcu bazında Avrupa'da 3'üncü, dünyada ise 7'nci sırada yer aldık. İstanbul Havalimanı'mız da yaklaşık 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak, tek başına Türkiye nüfusuna yakın yolcuyu misafir ederek, büyük başarıya imza attı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 19 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımı projesinin birinci etabını hizmete açacaklarına da değinerek, böylece 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pisti, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesisleri milletin hizmetine sunacaklarını kaydetti.

OKUMA LİSTESİ