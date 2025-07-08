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TRT Haber 08.07.2025 21:55

Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilere göre yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemleneceğini, bunun da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkaracağını belirterek, "Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu.

"Yeşil Vatan'ın" korunması ve yaşatılmasının herkesin en büyük sorumluluğu ve önceliği olması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Meteorolojik verilere göre yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek. Bu da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkarıyor. Yangınlarla mücadelemizde aktif olarak kullandığımız İHA'larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla bizler sahada en zorlu şartlara hazırız. Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım"

 

"Yangınlara müdahale gücümüzle değil, hiç yangın çıkmamasıyla gururlanalım"

Yumaklı, doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarının korunması gerektiğinin altını çizerek, "Yangınlara müdahale gücümüzle değil, hiç yangın çıkmamasıyla gururlanalım." ifadesini kullandı.

Orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemlere değinen Yumaklı, anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, izmarit atılmaması gerektiğine dikkati çekti. Atıkların doğaya değil, çöp kutularına atılması gerektiğini de belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Biçerdöver ve balya makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım. En küçük bir duman gördüğümüzde 112'yi hemen arayalım. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım."

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