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TRT Haber 08.07.2025 20:16

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Şahin tutuklandı

İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan tutuklandı.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Şahin tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, şoförü Sonkan Turan ve avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, Şahin'in "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından, Turan'ın ise "rüşvet almak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, Onur Büyükhatipoğlu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

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